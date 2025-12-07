Ascienden a 921 los fallecidos por las inundaciones en Indonesia

Bangkok, Indonesia.- Las autoridades de Indonesia elevaron este domingo a 921 los fallecidos por las inundaciones que asolan en norte de la isla de Sumatra, según el último desglose de cifras de la agencia de emergencias.

Los equipos de búsqueda y rescate aún tratan de localizar a otras 392 personas que dan por desaparecidas -un descenso de 128 respecto a los datos de ayer- entre las montañas creadas por el lodo que llegan a cubrir casas enteras en algunas de las regiones más afectadas.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó hoy la provincia de Aceh, en el norte de Sumatra y una de las más afectadas por el desastre, donde anunció varias medidas de ayuda económica para los afectados.