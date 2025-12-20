Argentina respalda sanciones y presión de EE UU sobre Venezuela, dice Milei

Foz de Iguazú, Brasil.- El presidente argentino, Javier Milei, instó este sábado a sus socios del Mercosur a secundar la presión militar que Estados Unidos ejerce contra Venezuela y a condenar al Gobierno de Nicolás Maduro. "La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario", dijo Milei en un discurso en la Cumbre del Mercosur, según un comunicado de la Presidencia argentina.

Con estas declaraciones, Milei reiteró su apoyo al gran despliegue naval realizado desde septiembre pasado por Estados Unidos en aguas del Caribe y al anuncio realizado por Washington de que bloqueará la exportación de petróleo venezolano. En su discurso en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, el líder libertario recordó que Venezuela está suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, y acusó al Gobierno de Maduro de ser el responsable por "la crisis política, humanitaria y social devastadora" que vive el país caribeño. "La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo", comentó Milei.