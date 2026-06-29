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Aplazan a enero de 2027 el juicio federal contra Luigi Mangione en Nueva York

El proceso federal por el asesinato del jefe de UnitedHealthcare, Brian Thompson, comenzará en 2027 en NY tras reprogramarse el juicio estatal

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 12:53
Aplazan a enero de 2027 el juicio federal contra Luigi Mangione en Nueva York

Juicio de Luigi Mangione queda aplazado hasta enero de 2027.

Foto: EFE

Nueva York.- La jueza federal Margaret Garnett decidió este lunes aplazar el inicio del juicio contra Luigi Mangione, acusado de asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, hasta principios de enero de 2027 para evitar que coincida con su proceso estatal.

Garnett fijó para el próximo 5 de enero la selección del jurado y para el 25 de enero las alegaciones iniciales. Estaba previsto que el juicio se celebrara este otoño.

Luigi Mangione libra la pena de muerte tras fallo de jueza en Nueva York

"Como saben, había albergado la esperanza, quizá con un optimismo excesivo, de mantener la posibilidad de celebrar el juicio en otoño", declaró la magistrada en una audiencia este lunes en Nueva York, explicaron periodistas que accedieron a la sala.

Las fechas de los procesos llevan semanas ajustándose para evitar que se solape el caso federal con el caso estatal, y permitir así al acusado y su defensa centrarse en cada procedimiento.

El inicio del juicio estatal está programado para el próximo 8 de septiembre, y antes se debe completar la selección del jurado, recoge CBS News.

La jueza federal avanzó también que se espera que el juicio dure entre dos y tres semanas.

Hace unos días, la defensa de Mangione adelantó que argumentaría que se encontraba en un estado de "perturbación emocional extrema" a la hora de asesinar al director ejecutivo. Sin embargo, un día después sus abogados desistieron en el intento de basar su defensa en la salud mental.

Mangione, de 28 años, se declaró inocente de todos los cargos y se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Al margen del caso federal, se enfrenta a otro proceso por asesinato a nivel estatal.

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado a balazos por la espalda en diciembre de 2024 en una calle del centro de Manhattan cuando se dirigía a una conferencia de inversores.

En los casquillos de la munición utilizada se encontraron grabadas las palabras 'retrasar', 'negar' y 'deponer', términos comúnmente asociados con las estrategias de las aseguradoras para evitar el pago de reclamaciones médicas. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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