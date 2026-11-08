Amenaza de atentado obliga a evacuar uno de los principales canales de TV en Colombia

Bogotá, Colombia.- Caracol Televisión, uno de los principales medios de comunicación de Colombia, evacuó la noche de este sábado 7 de noviembre a todos sus trabajadores de su sede principal, ubicada en Bogotá, por una supuesta amenaza de atentado planeado por grupos armados ilegales. "Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal", señaló el medio de comunicación en un mensaje publicado en sus redes sociales. El canal, en cuya sede también está ubicado el diario El Espectador y la emisora Blu Radio, agregó que adoptó "todas las medidas para proteger" a su "personal e instalaciones". "Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes", añadió la información.

El diario El Espectador, por su parte, señaló que la Policía de Bogotá afirmó que no existe amenaza alguna de bomba en inmediaciones o al interior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "En un corto mensaje, señaló: 'Al momento no hay evidencia de explosivos', sin dar, hasta ahora, mayores detalles sobre si hubo un despliegue policial en el lugar", detalló el periódico. Por ahora, ninguna otra autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Por otra parte, la emisora Caracol Radio aseguró también que fue informada "en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado" contra esa "empresa y otros medios de comunicación". "En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a nuestros periodistas, colaboradores y visitantes. Nuestro compromiso es seguir informando a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad", explicó la emisora.

#ATENCIÓN | Caracol Radio fue informado en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra nuestra empresa y otros medios de comunicación.En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a nuestros periodistas, colaboradores y visitantes.Nuestro compromiso es seguir informando a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad. Cumplir esa labor exige garantías para quienes trabajan cada día al servicio del derecho ciudadano a estar informado.Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país. — Caracol Radio (@CaracolRadio) November 8, 2026

La sede principal de Caracol Radio está ubicada en el edificio Plaza 67, donde también hay otros medios de comunicación como la Agencia EFE y el diario español El País. Este edificio, sin embargo, no fue evacuado y a las afueras sólo había un par de policías vigilando, según pudo constatar EFE. La defensora del pueblo, Iris Marín, afirmó que es "grave y profundamente preocupante la información sobre amenazas o riesgos de atentados dirigidos contra Caracol Televisión en Bogotá". "Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que trabajan allí y rechazamos cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa. Solicitamos a las autoridades esclarecer lo ocurrido a la mayor brevedad, establecer la veracidad de la información y adoptar todas las medidas necesarias para proteger a quienes trabajan en esta sede", agregó la funcionaria.