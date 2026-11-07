Ataque con drones contra soldados en Colombia deja 16 heridos

Bogotá, Colombia.- El número de heridos graves que dejó un ataque con drones cargados con explosivos en una base militar del norte de Colombia subió a 16, mientras que tres uniformados murieron y 31 más resultaron afectados, informó el Ejército. "Tres uniformados fueron asesinados, 16 más resultaron heridos de gravedad y fueron remitidos a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica, mientras que otros 31 integrantes de la unidad militar resultaron afectados por esta acción criminal", señaló el Ejército en un comunicado. La institución señaló que el Cantón Militar del municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, fue atacado con "aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos". El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, rechazó y condenó "con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar".

El mandatario ordenó "intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La Defensoría del Pueblo, por su parte, detalló que el ataque "ocurrió mientras las autoridades adelantaban un consejo de seguridad en la Alcaldía, convocado tras el asesinato de tres personas el día anterior". Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, publicada en enero de este año, en la zona donde fue cometido el ataque operan el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC que luchan por el control territorial. El organismo señaló hoy que estos ataques "no son aislados" y que en el sur del departamento de Bolívar la confrontaciones entre los grupos armados, "que disputan el control territorial, las rentas de la minería y corredores estratégicos, han generado graves afectaciones a la población civil".

"Entre mayo y septiembre de 2026, tuvimos conocimiento de 22 emergencias humanitarias asociadas a confinamientos y desplazamientos forzados masivos, que afectaron al menos a 11.135 personas de 4.939 familias en municipios del sur de Bolívar", señaló la Defensoría. Igualmente, el organismo advirtió de la instalación de "minas antipersonal, restricciones a la movilidad y al abastecimiento de alimentos y medicamentos, así como interrupciones de actividades educativas".

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