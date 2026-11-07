Argentina restringirá vuelos durante la visita papal y refuerza vigilancia militar

Buenos Aires, Argentina.- El uso del espacio aéreo de Argentina estará restringido durante la visita que el papa León XIV hará desde el próximo domingo y hasta el miércoles al país suramericano, donde la Fuerza Aérea y el Ejército reforzarán las tareas de vigilancia como parte del operativo de seguridad.

Según informó este viernes 6 de noviembre el Ministerio de Defensa argentino en un comunicado, el Comando Conjunto Aeroespacial "desplegará capacidades de vigilancia, comando y control e interceptación" como parte del operativo general de seguridad previsto para la visita papal.

Entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre se establecerán restricciones parciales y temporales sobre sectores del espacio aéreo en Buenos Aires y sus alrededores y en Córdoba (700 kilómetros al norte de la capital argentina), ciudad que el papa visitará el martes.

Según explicó el Ministerio de Defensa, el objetivo de estas restricciones es "incrementar las condiciones de protección durante los movimientos y actividades del sumo pontífice".