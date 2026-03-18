Alcaldesa de Utah rechaza centro de detención para inmigrantes

Denver, Estados Unidos .- La alcaldesa de Salt Lake City (Utah), Jenny Wilson, expresó este miércoles su oposición a la adecuación de un depósito industrial para un centro masivo de detención de hasta 7,500 migrantes en esa capital y urgió a los residentes del estado a "resistir".

La alcaldesa dijo que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) planea convertirlo en un enorme centro de detención de inmigrantes operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Explicó que las instalaciones podrían albergar hasta 7.500 detenidos, "convirtiéndose así en uno de los centros de detención de inmigrantes más grandes del país".

"Utah debe oponerse con firmeza y de forma colectiva a esta propuesta. Este no es un asunto partidista. Los habitantes de Utah (republicanos, demócratas, líderes religiosos, empresarios y miembros de la comunidad) deben unirse en oposición", afirmó.