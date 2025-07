Alcalde de Nueva York pide a exgobernador no ser "arrogante" y retirarse del proceso

"Creo que realmente debería hacer un análisis y decir: dénle a Eric la oportunidad de competir contra él (Zohran)", indicó hoy el alcalde durante una entrevista con CNBC. Pero, Cuomo, que aún no confirma oficialmente si finalmente será candidato, no se ha quedado atrás y también pidió a Adams que se retire de la contienda en noviembre, confirmó el alcalde.

"Andrew, ¡si serás arrogante! ¡Soy el alcalde en funciones de la ciudad! ¿Esperas que me haga a un lado cuando acabas de perder contra Zohran por 12 puntos? Escucharon tu mensaje y perdiste", recordó Adams en su respuesta a Cuomo.

Cuomo, que dimitió como gobernador en 2021 luego de que varias mujeres le acusaran de acoso sexual, había vuelto al ruedo político en un intento por alzarse con la codiciada alcaldía de Nueva York, pero perdió ante Mamdani, un joven asambleísta, de 33 años y sin experiencia política.

"Siempre dije que (Cuomo) no tenía la capacidad para aspirar a la alcaldía de Nueva York. Nueva York es un lugar competitivo, quieren verte. No puedes salir solamente los fines de semana (a hacer campaña). Tienes que ser firme", indicó Adams, antes de alertar contra las propuestas supuestamente radicales de Mamdani.

"No queremos quitar fondos a nuestro Departamento de Policía. No queremos vaciar (de presos) Rikers Island ni que esa gente regrese a los barrios donde los procesaron. No queremos tener una ciudad en la que digamos que no queremos multimillonarios. Piensen en lo que estamos diciendo", señaló al referirse a las propuestas de Mamdani.