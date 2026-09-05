Al menos 26 muertos en un ataque contra un cuartel militar en el noroeste de Sudán del Sur

Yuba, Sudán del Sur.- Al menos 26 personas murieron este sábado y ocho resultaron heridas cuando jóvenes armados atacaron un cuartel del Ejército sursudanés en el estado de Warrap, en el noroeste de Sudán del Sur, informaron a EFE fuentes oficiales.

El ataque ocurrió alrededor de las 05.00 hora local (03.00 GMT) en Acong-cong, donde los atacantes se dirigieron a un cuartel de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF), dijo a EFE el gobernador del estado de Warrap, Bol Wek Agoth, que concretó que murieron diez soldados del Ejército y seis policías, así como cuatro civiles, entre ellos un niño de 11 años.

También, apuntó el gobernador, perecieron seis de los atacantes: "Fue un incidente trágico", declaró Agoth.