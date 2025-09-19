Al menos 198 mexicanos han sido llevados a ‘Alligator Alcatraz’, según autoridades

Ciudad de México, México.- El Gobierno de México detalló este viernes que al menos 198 mexicanos han sido entrevistados en el centro de detención Everglades en Florida (EE.UU.), conocido como ‘Alcatraz de los caimanes’ o ‘Alligator Alcatraz’, cuyo cierre fue ordenado por una jueza federal, y en el que algunos de los arrestados han referido malos tratos. “En este centro, al día de ayer, nuestros servicios consulares han entrevistado un total de 198 personas mexicanas. No quiere decir que sigan estando ahí, estas son las que se han entrevistado a lo largo de estas últimas semanas”, señaló el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, durante una rueda de prensa. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aceptó que algunos de los detenidos han referido “malos tratos” y ante ello, los consulados dan asesorías legales para ayudar a los connacionales afectados.

De la Fuente recordó que el centro de detención, ubicado cerca de Miami, cuenta con estancias breves para los detenidos por lo que "los números cambian todos los días", y señaló que muchos mexicanos detenidos ahí han sido acogidos por el programa 'México te abraza', implementado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El jefe de la diplomacia mexicana indicó que muchos mexicanos han sido llevados a otros centros de detención, donde sus casos son seguidos por los consulados y se les ofrece regresar a México si así lo desean.