Los agentes de ICE se despliegan en los aeropuertos JFK y Newark, en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se desplegaron este lunes en los aeropuertos John F. Kennedy (JFK) y Newark, en Nueva York, para aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés).

"La Autoridad Portuaria espera que todo el personal destinado a colaborar en las tareas de control de pasajeros reciba la formación adecuada y se centre en apoyar las operaciones de control", apuntó un portavoz de esa entidad en un comunicado.

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció ayer que EE.UU. desplegaría a partir de hoy a agentes de ICE para ayudar a los trabajadores del TSA, que llevan sin cobrar desde febrero.

En una entrevista con el programa 'State of the Union', de la cadena CNN, Homan explicó que los agentes ayudarán a la TSA "a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados", como vigilar una salida.

La medida ha suscitado críticas entre políticos de la oposición como Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, donde se encuentra el aeropuerto de Newark, si bien opera para Nueva York. Aseguró que enviar a agentes del ICE "sin formación" a los aeropuertos "no es una solución aceptable".