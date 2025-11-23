Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras alerta de Estados Unidos

Caracas, Venezuela.- Varias aerolíneas de Europa y América cancelaron este sábado sus vuelos a Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera la jornada anterior un aviso internacional que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe. La aerolínea española Iberia fue la primera en tomar la decisión al cancelar sus vuelos a Venezuela -el primero de ellos previsto para el próximo lunes- e informar que irá evaluando la situación para decidir cuándo retoma sus operaciones. Fuentes de la compañía dijeron a EFE que Iberia adoptó esa decisión en consonancia con lo que están haciendo otras aerolíneas frente a lo que ocurre en Venezuela.

El número de vuelos comerciales de Iberia a Venezuela es de cinco semanales. El viernes y el domingo son los únicos días que no había programados vuelos a ese país, según las fuentes consultadas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Este viernes la FAA de EE.UU. instó a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región", aviso que coincide con el despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

TAP no tendrá sus vuelos desde Portugal

Por su parte, la aerolínea portuguesa TAP canceló un vuelo programado para hoy y otro para el próximo martes con destino a Venezuela. Una fuente de TAP precisó en respuesta a EFE que han adoptado esta medida para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación, "en conformidad con las recomendaciones internacionales". "TAP confirma que los vuelos TP170, previstos para el 22 y 25 de noviembre con destino a Venezuela, fueron cancelados. Esta decisión se deriva de la información emitida por las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, que indica que no están garantizadas las condiciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano, especialmente en la región de información de vuelo de Maiquetía", explicó. La fuente de la aerolínea, bajo control estatal y en proceso de reprivatización, aseguró que todos los pasajeros fueron informados de la cancelación de estos trayectos y podrán solicitar un reembolso, al tiempo que dijo lamentar "el inconveniente causado".

En Colombia, Avianca cancela vuelos y Wingo los mantiene

En el mismo sentido, la aerolínea colombiana Avianca canceló hoy sus vuelos, mientras que Wingo señaló que mantiene sus operaciones con normalidad en el país vecino. "Cancelamos los vuelos de hoy por ajustes operacionales y estamos evaluando la situación como todas las aerolíneas", dijo a EFE una fuente de Avianca, que tiene dos vuelos diarios de Bogotá a Caracas. Wingo, otra aerolínea colombiana que también vuela a Venezuela, no ha cancelado sus vuelos de momento y está pendiente de la evolución de la situación. "Nosotros no hemos cancelado los vuelos de los próximos dos días, lo estamos evaluando dependiendo de las condiciones de seguridad, etc", indicó a EFE una portavoz de la empresa.

Gol no tendrá sus rutas desde São Paulo