Maduro pide acercamiento con universitarios de EE UU para pedirles que "paren la guerra"

Caracas, Venezuela.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes a los estudiantes de su país a conectarse con los movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que "paren la guerra", en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump a raíz del despliegue militar norteamericano en el mar Caribe.

"La segunda misión que le doy a las brigadas estudiantiles de paz de Venezuela es conectarse con los movimientos estudiantiles y los estudiantes de los Estados Unidos de Norteamérica y decirles 'paren la guerra, no a la guerra, Venezuela quiere paz'", dijo el mandatario desde el palacio presidencial de Miraflores, tras una marcha por el Día del Estudiante Venezolano.

Maduro sostuvo que es necesario crear una "superred" para que los estudiantes y las universidades de Estados Unidos sepan que Venezuela es un país de "gente buena, chévere, de universidades fuertes y consolidadas".

La tensión entre Venezuela y EE.UU. ha venido escalando a raíz de la movilización aérea y naval -que incluye al portaaviones más grande del mundo- ordenada por la Casa Blanca desde agosto en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como una "amenaza" y un intento de propiciar un cambio de régimen para sacar del poder a Nicolás Maduro.

Estados Unidos vincula al mandatario venezolano con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al narcotráfico y que el Departamento de Estado designará como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) el próximo lunes, aunque Venezuela dice que es un "invento" del país norteamericano.

Este viernes, Trump aseguró que hablará pronto con Maduro para decirle "algo muy específico", mientras siguen aumentando las tensiones entre ambos países.

"Hablaré con él en un futuro no muy lejano, pero no puedo contarte lo que le voy a decir", declaró el líder estadounidense en una entrevista con la emisora Fox Radio.

Preguntado por si le pediría que se exiliara de Venezuela, Trump prefirió no adelantar detalles de la conversación.