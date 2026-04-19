Acusan de homicidio a médico tras extraer órgano equivocado en cirugía en Florida

Florida, Estados Unidos.-Un médico en Estados Unidos enfrenta cargos criminales tras la muerte de un paciente durante un procedimiento quirúrgico que, según las autoridades, estuvo marcado por un error fatal en la sala de operaciones. Se trata de Thomas Shaknovsky, un doctor de Florida acusado de homicidio en segundo grado por el fallecimiento de William Bryan, un hombre de 70 años que murió en agosto de 2024. De acuerdo con la información, la esposa del paciente, Beverly Bryan, interpuso una denuncia en 2024 tras lo ocurrido durante la intervención médica.

El caso tomó un nuevo giro el 13 de abril, cuando autoridades del condado de Walton informaron que un jurado emitió una acusación formal contra el médico, luego de una investigación exhaustiva liderada por la policía local y la fiscalía estatal. Según el reporte oficial, el 21 de agosto de 2024 el paciente ingresó al quirófano para someterse a una esplenectomía laparoscópica, un procedimiento destinado a extirpar el bazo. Sin embargo, durante la cirugía, el doctor habría removido por error el hígado del paciente en lugar del órgano correcto, provocando una hemorragia masiva que derivó en su muerte en la mesa de operaciones. Las autoridades señalaron que el jurado encontró causa probable para considerar que las acciones del cirujano constituyen conducta criminal bajo la legislación del estado de Florida.