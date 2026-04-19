La Policía antiterrorista investiga un ataque contra una sinagoga en Londres

Londres, Inglaterra.- Agentes de la unidad antiterrorista de la Policía británica trabajan este domingo para esclarecer el intento de incendiar una sinagoga la pasada noche el noroeste de Londres, incidente en el que ninguna persona resultó herida.

En un comunicado divulgado hoy, la Policía Metropolitana (Met, por sus siglas en inglés) informó de que la pasada medianoche, agentes que realizaban patrullas de vigilancia en la zona observaron daños en una ventana de la sinagoga Kenton United, en el barrio de Harrow (noroeste de la ciudad).

Tras una inspección, observaron humo en el interior de una habitación y evidencia de que se había arrojado una botella con algún tipo de producto químico a través de la ventana, indica la nota.

"Se alertó a los bomberos de Londres, quienes registraron el edificio para confirmar que no existía riesgo de incendio", añade.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo hoy en su cuenta de red social X sentirse horrorizado por los recientes ataques incendiarios antisemitas en Londres.

"Esto es abominable y no será tolerado. Los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra el Reino Unido. Estamos reforzando la presencia policial y los responsables serán encontrados y llevados ante la justicia. No descansaremos en nuestra empeño de dar con los culpables", escribió el líder laborista.