El presidente de Ucrania pide a Occidente no crear "pánico" por tensiones con Rusia  

KIEV, UCRANIA.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió este viernes a los países occidentales que eviten fomentar el "pánico" frente a la concentración de tropas rusas en la frontera con su país.

"No necesitamos este pánico", declaró Zelenski en una rueda de prensa con medios de comunicación extranjeros, señalando que hay que evitar dañar aún más la economía de Ucrania.

"La probabilidad de ataque existe, no ha desaparecido y no fue menos grave en 2021", pero "no vemos ninguna escalada superior a la que ya existía" el año pasado, recalcó Zelenski.

En cambio, si uno escucha los medios internacionales e "incluso a jefes de Estado respetados", parecería "que ya tenemos una guerra" en todo el país, "que hay tropas que avanzan por las carreteras. Pero eso no es así", agregó.

"El mayor riesgo para Ucrania" es "la desestabilización de la situación interna", más que la amenaza de una invasión rusa, insistió Zelenski.

"Este pánico, ¿cuánto le va a costar a nuestro país?", se preguntó.

Occidente acusa desde hace semanas a Rusia de haber concentrado a unos 100,000 militares en la frontera con Ucrania de cara a una eventual invasión de su vecino, y ha amenazado a Moscú con emprender duras sanciones si lleva a cabo una ofensiva.

"Todo indica" que el presidente ruso, Vladimir Putin, "hará uso de la fuerza militar en un momento dado, quizá entre ahora y mediados de febrero", consideró el miércoles la vicesecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman.

Varias embajadas occidentales, entre ellas las de Estados Unidos y Canadá, anunciaron que llamaron a una parte de su personal en Ucrania, ante la amenaza de una invasión rusa.

Además, el este de Ucrania es escenario de una guerra con los separatistas prorrusos desde 2014, un conflicto que estalló poco después de que Rusia se anexionara la península ucraniana de Crimea y que ha dejado más de 13,000 muertos. Occidente acusa a Moscú de apoyar a los separatistas, pero el Kremlin lo niega.

