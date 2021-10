Gobierno de EEUU pide a la Corte Suprema bloquear ley de Texas sobre el aborto

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- El gobierno del presidente demócrata Joe Biden pidió formalmente el lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos bloquear una ley de Texas que restringe severamente el aborto.



El Departamento de Justicia considera que la ley texana transgrede la histórica sentencia de la Corte en el caso Rose vs Wade, que consagró en 1973 el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.



Un juez de distrito dictó el 6 de octubre una orden preliminar para detener la controvertida ley de Texas por considerarla "flagrantemente inconstitucional".

Empero esa orden fue anulada dos días después por una corte federal de apelaciones.



En el documento presentado el lunes, el Departamento de Justicia pide a la Corte Suprema que revoque esa decisión de la corte de apelaciones.



El mes pasado la Corte Suprema, de mayoría conservadora, invocó razones procesales y decidió por 5-4 no intervenir en el bloqueo de esa ley de Texas que prohíbe abortar después de seis semanas de embarazo y no hace excepciones por violación o incesto.



La Corte no se pronunció sobre el mérito del caso que fue le fue presentado por proveedores de abortos.

