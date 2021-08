Piden exonerar a expresidente salvadoreño Tony Saca

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El Ministerio Público de El Salvador pidió el lunes exonerar de cargos al expresidente Tony Saca y a dos dirigentes del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que están siendo procesados por el desvío de diez millones de dólares que donó el gobierno de Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001.



En marzo de 2019 la Fiscalía acusó a los expresidentes Francisco Flores (1999-2004) y Saca (2004-200), así como a los dirigentes del partido Arena -Juan Tennant Weight, Gerardo Balzaretti y Mauricio Samayoa- por el delito de lavado de dinero y activos. Flores y Samayoa ya murieron, por lo que se declaró que ya había terminado el proceso contra ellos debido a su fallecimiento.

Los fiscales del caso dijeron que habían solicitado a un juzgado el sobreseimiento definitivo para Saca, Tennant Weight y Balzaretti por una sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en junio de 2020 “en virtud de haber prescrito la acción”. Explicaron que los hechos sucedieron en 2003-2004 y que los tres implicados estaban siendo procesados con el Código Penal vigente en 1998, cuyo plazo máximo de prescripción era de 10 años. En el Código Penal vigente es de 15 años.



Por su parte, el Fiscal General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, aclaró en un tuit que no están pidiendo que se perdone la condena de 10 años al exmandatario y que fue impuesta por el desvió de más de 300 millones de fondos públicos. “Saca cumple condena por lavado de dinero, el 27 de octubre de 2026. Y cumplirá su pena hasta el último día. La FGR no está solicitando la libertad de un condenado por hechos vinculados a la corrupción”, afirmó.

A pesar de lo anterior, se afirmó que continuarán tratando de recuperar los diez millones de dólares, ya que la responsabilidad civil no ha prescrito.



El sobreseimiento definitivo equivale a una sentencia absolutoria y produce efectos de cosa juzgada, es decir, que cierra el proceso.



El Juzgado Segundo de Instrucción suspendió la audiencia por la insistencia de Balzaretti y su defensor y la reprogramó para el próximo miércoles.



Un tribunal de instrucción que investigó el desvió de más de 15 millones de dólares donados por Taiwán determinó durante las investigaciones contra el expresidente Flores que diez de éstos fueron a parar a las cuentas del partido Arena, que llevó a Flores y Saca a la presidencia y el resto quedó en manos del fallecido mandatario.

Según las investigaciones, diez millones de dólares de las donaciones de Taiwán fueron depositados en un banco de Costa Rica a nombre de una entidad jurídica denominada Centros de Estudios Políticos José Antonio Rodriguez Porth del partido Arena y luego fueron retirados en un lapso de seis meses. La cuenta fue cerrada en abril de 2004.



El expresidente Saca cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, en San Salvador, por el desvío de más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y terceros. En septiembre de 2018 el expresidente pidió un proceso abreviado y después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció por peculado, lavado de dinero y activos.



Saca es el tercer exmandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos durante su mandato. Los otros son Francisco Flores, quien murió de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo familiar, y Mauricio Funes (2009.2014), que está asilado en Nicaragua.

