'Vendrán por gente como yo y me matarán': alcaldesa de Afganistán

KABUL, AFGANISTÁN.- Zarifa Ghafari, la alcaldesa Maidan Sharh, una de las más jóvenes en destacar en puestos importantes de la nación, aseguró que teme por su vida tras la instauración del nuevo régimen de los talibanes, quienes han generado una crisis nunca antes vista en Afganistán.

En una entrevista para iNews por medio de una llamada telefónica, la también defesora de la mujer dijo que “vendrán por gente como yo y me matarán”, una declaración que ha conmocionado a muchos, pues la crisis que se ha generado en Afganistán parece no discriminar y se torna cada vez más crítica.

“Estoy sentado aquí esperando que vengan. No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia. Solo estoy sentada con ellos y mi esposo. No puedo dejar a mi familia. Y de todos modos, ¿a dónde iría?”, agregó con temor la alcaldesa, una de las figuras más admiradas de la región gracias a su trayectoria en la política.

Cabe mencionar que, en el pasado, Ghafaria, de 27 años, ha sufrido amenazadas e intentos de asesinato por los talibanes y Estado Islámico, una práctica bastante común contra las mujeres, especialmente, periodistas, activistas o políticas.

Trayectoria

Zarifa Ghafari cursó estudios económicos en la Universidad de Punjab, en India, y llegó a ser escogida alcaldesa de Maidan Shahr por el presidente Ashraf Ghani Ahmadzai. Solo tenía 26 años y era la mujer más joven en el cargo y la primera en su provincia.

Su carrera como política conmocionó a muchos, pues en los cargos de alto mando solo destacaban hombres. Sin embargo, Ghafari supo tomar las riendas y brillar en su posición, lo que le ocasionó varios enemigos.

La presión y el acoso eran tales que no pudo ocupar su cargo hasta varios meses después y cuando lo hizo tampoco lo tuvo fácil.

De hecho, en su primer día en el cargo fue acosada por un grupo de hombres en su oficina que le exigían renunciar.

En noviembre de 2020, su padre Abdul Wasi Ghafari, quien era coronel del ejército afgano, fue asesinado en Kabul presuntamente por talibanes. Muchos aseguran que en lugar de su padre, el objetivo era acabar con la vida de la alcaldesa.

Ghafari conocida a nivel mundial por defender los derechos de la mujer afgana, una acción que realizó antes de convertirse en alcaldesa.

Hasta el momento, muchos habitantes de Afganistán permanecen con angustiados ante la situación que se vive en Afganistán, por lo que varios sectores han optado por huir del país a como de lugar, como se reportó hace unas horas cuando la muchedumbre invadió el aeropuerto de Kabul y fueron cancelados los vuelos.

Por su parte, los talibanes permanecen en total y hasta diversión, pues han surgido fotografías en las que se ven disfrutando de parques y gimnasios de la ciudad.

