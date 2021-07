Washington suspende cooperación para fiscalía de Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Washington anunció el martes la suspensión de cooperación con el Ministerio Público de Guatemala por haber perdido la confianza en la jefa de esa institución, Consuelo Porras, tras haber destituido a Juan Francisco Sandoval, quien lideraba la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).



La remoción de Sandoval —reconocido a nivel nacional e internacional por su lucha anticorrupción— se anunció el viernes y ha generado la indignación de miles de guatemaltecos —que se han manifestado para pedir la renuncia de Porras— así como de la comunidad mundial.

Porras nombró inmediatamente, como reemplazo de Sandoval, a Carla Isidra Valenzuela Elías, una fiscal de su confianza que ya ha empezado a revisar los expedientes de la FECI.



Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado estadounidense, dijo el martes a periodistas en Washington que la decisión de Porras "se ajusta a un patrón de comportamiento que indica una falta de compromiso con el estado de derecho y los procesos independientes, judiciales y fiscales”. “Como resultado, hemos perdido la confianza en la fiscal general y la intención de cooperar con el gobierno de los Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”, agregó la declaración.



Porter dijo que la cooperación será pausada temporalmente mientras realizan una revisión de la asistencia a las actividades que dirige Porras. “Estados Unidos ha dejado en claro a los más altos niveles del gobierno de Guatemala nuestra opinión de que la lucha contra la corrupción es esencial para nuestros objetivos compartidos de fortalecer el estado de derecho, aumentar las oportunidades económicas y abordar las causas fundamentales de la migración irregular", añadió Porter.

La funcionaria estadounidense recordó las visitas recientes de funcionarios de Washington al país para abordar temas como migración y corrupción.



Uno de los primeros en reaccionar tras la declaración estadounidense fue el mismo Sandoval, quién dijo a The Associated Press que le parecía adecuado. “Es una decisión congruente con la política de Estados Unidos del respeto a la Cultura de la ley”.



La oficina de prensa de la fiscalía dijo más tarde a AP que no habían sido notificados oficialmente de la postura de Estados Unidos. “Siempre se ha trabajado de manera coordinada en favor de los intereses de ambos países. En este caso respetamos las decisiones de EEUU; el Ministerio Público es una institución independiente y autónoma por lo que seguiremos trabajando con normalidad en beneficio de la población guatemalteca”.



Sandoval acusó a Porras de haberlo despedido por los avances en casos judiciales contra altos funcionarios de gobierno y exfuncionarios señalados de corrupción y que Porras estaba protegiendo. La fiscal general, por su parte, dijo que hubo "vejámenes en su contra" y “un irrespeto a la institucionalidad del Ministerio Público” sin especificar a qué se refería ni presentar evidencias al respecto.

