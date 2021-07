"Es demasiado tarde": Doctora cuenta la súplica de jóvenes por una vacuna antes de ser intubados

ALABAMA, ESTADOS UNIDOS.- Brytney Cobia, una joven doctora de Alabama causó impacto esta semana al compartir su desgarrador testimonio de lo que se vive en el hospital de Birmingham, donde labora.



"Estoy admitiendo en el hospital a gente joven y saludable con infecciones serias de covid. Una de las últimas cosas que me dicen antes de ser intubados es que les ponga la vacuna", exclamó la especialista que labora en el Grandview Medical Center de Birmingham.

En su cuenta personal de Facebook posteó el pasado domingo 18 de julio la desgarradora situación que enfrentan los pacientes: "Los tomo de la mano y les digo que es demasiado tarde".

"Lloran, me dicen que no sabían", agrega en su relato. "Creían que era una farsa. Ellos creían que esto era algo político; [algunos] creían que porque tenían cierto tipo de sangre o cierto color de piel no se iban a enfermar. Algunos pensaban que era nada más una gripe. Y quisieran regresar [a su vida normal], pero no pueden".



"Yo les digo: 'Lo siento pero es demasiado tarde. Días después cuando anuncio la muerte abrazo a sus familiares y les digo que la mejor manera de honrar a sus seres queridos es acudir a vacunarse", expresó la doctora Brytney Cobia en su estremecedor post:



"Por favor, tráiganme sus preguntas [sobre las vacunas] y yo les diré todo lo que yo sé y todo lo que no sé", finalizó la mujer quien lleva meses abogando porque la comunidad se vacune. "No es demasiado tarde, pero algún día podría serlo".

El conmovedor relato surge en medio de un repunte de la pandemia en Estados Unidos, donde la vacunación ha bajado notablemente y los contagios se han duplicado en las últimas dos semanas.









