VIDEO: Captan momento en que hombre intentó robar un niño en Queens

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Momentos de pánico y terror vivió una madre hispana en Queens, Nueva York, luego que intentaran secuestrar a su hijo de cinco años y ella luchara por rescatarlo.



Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que Dolores Díaz López caminaba junto a sus tres hijos cuando un sujeto, identificado por la policía como James McGonagle de 24 años, sale del auto, recoge al menor y lo mete dentro del vehículo.



Díaz López, desesperada, se acerca al vehículo y logra sacar a su pequeño a través de la ventana del asiento del pasajero. La mujer asegura que no conocer a McGonagle, quien se presume iba acompañado de su padre al momento de cometer el delito.

?WANTED for ATT. KIDNAPPING: On Thurs, 7/15, at 8PM, in front of 117-02 Hillside Av in #Queens, the two perps (pictured) picked up & placed a 5 y/o victim in the back of their car. The victim’s mother retrieved her child through the window and the perp’s fled in the vehicle. pic.twitter.com/0NULpjZyBV