EEUU alienta a Israel a finalizar bombardeos  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Joe Biden y sus funcionarios han alentado al primer ministro Benjamin Netanyahu y otros altos cargos israelíes a poner fin a los bombardeos contra Gaza, dijo el martes una persona al tanto de las discusiones, en momentos en que aumenta el número de muertes de israelíes y palestinos y se acumula la presión sobre Biden para tomar medidas más enérgicas para frenar los combates.



Altos funcionarios del gobierno de Biden subrayaron a los israelíes el lunes y martes que el tiempo no está de su lado en términos de objeciones internacionales luego de nueve días de ataques aéreos israelíes y cohetes de Hamas, y que les conviene cesar las operaciones, señaló el funcionario que habló bajo condición del anonimato a fin de revelar conversaciones privadas.



La versión demuestra que los funcionarios del gobierno de Biden han utilizado canales más privados para comunicarse con Netanyahu de lo que se había revelado previamente. Una transcripción de la Casa Blanca sobre una conversación telefónica el lunes entre Biden y Netanyahu señaló que Biden expresó su respaldo a un cese del fuego sin mencionar algún llamado de Estados Unidos a Israel para poner fin a los combates.



Al menos 213 palestinos y 12 personas en Israel han muerto durante los enfrentamientos, que también han puesto a prueba la renuencia de Biden para criticar públicamente a Israel, así como la determinación de su gobierno de no empantanar el enfoque de su política exterior en puntos conflictivos en Medio Oriente.



Hasta el momento, la Casa Blanca se ha resistido a los llamados a que intensifique la presión pública sobre Netanyahu y ha calculado que los israelíes no responderán a las resoluciones internacionales ni a las exigencias públicas de Estados Unidos y que la mayor influencia de Washington es la presión fuera de los reflectores, según la persona al tanto de las discusiones del gobierno estadounidense.



La fuente señaló que los israelíes han dejado entrever la posibilidad de que su campaña concluya en cuestión de días.

Mediación

Los intentos por presionar a Israel, aliado de Estados Unidos, a que busque un fin a la campaña militar en Gaza ocurren en medio de una división entre los demócratas de la Cámara de Representantes en cuanto a si intensificar la presión a un cese del fuego o exigir una labor diplomática más enérgica de Estados Unidos para poner fin a los combates.



Los demócratas en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sopesaron, y poco después descartaron, sobre la posibilidad de escribirle a Biden para solicitarle que aplace una venta pendiente de misiles teledirigidos de precisión a Israel por 735 millones de dólares.