Los perros de Biden regresan a la Casa Blanca  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Champ y Major, los perros del presidente estadounidense Joe Biden, regresaron a la Casa Blanca luego de haber sido enviados a Delaware cuando Major, el can más joven, hirió a un agente del Servicio Secreto.



Jen Psaki, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo el miércoles durante una conferencia de prensa que los perros se reunieron con los Biden el fin de semana pasado en Camp David, Maryland, y regresaron a Washington el domingo.



Los perros habían estado en la residencia de los Biden en Delaware, donde Major recibió un entrenamiento adicional luego de haberse asustado por la presencia de un agente del Servicio Secreto, quien sufrió una herida leve a causa del altercado.



Uno de los dos pastores alemán esperaba en el balcón de la Casa Blanca el martes por la tarde mientras el helicóptero Marine One aterrizaba en el jardín sur de la residencia presidencial, trayendo al mandatario de regreso de Columbus, Ohio.



“Los perros irán y vendrán, y no será raro que vuelvan a Delaware en alguna ocasión, como también lo suelen hacer el presidente y la primera dama”, comentó Psaki.



