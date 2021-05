Jefe de la diplomacia de la UE pide un cese del fuego entre israelíes y palestinos

BRUSSELS, BÉLGICA.- El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, consideró este martes como una prioridad lograr un "cese inmediato" de la violencia y la "implementación de un cese del fuego" entre israelíes y palestinos.



Los ministros europeos de Relaciones Exteriores mantuvieron este martes una videoconferencia de urgencia para discutir la situación entre israelíes y palestinos, y no logró una posición unificada a raíz de la disidencia de Hungría.



"La prioridad es el cese inmediato de toda la violencia y la implementación de un cese del fuego. No apenas acordar sino implementar un cese del fuego", dijo Borrell al fin de la videoconferencia.



Borrell lamentó que los continuados ataques "han conducido a un elevado número de víctimas civiles", con un alto número "de niños y mujeres, y esto es inaceptable".



De acuerdo con Borrell, los cancilleres apoyan "el derecho de Israel a defenderse, pero consideraron que esto debe ser hecho en forma proporcional y respetando la ley humanitaria internacional".



"Una vez mas, condenamos los ataques con cohetes" realizados por el grupo Hamás, dijo.



Borrell también señaló que la seguridad de israelíes y palestinos "precisa de una verdadera solución política", y para ello será fundamental "restablecer un horizonte político".



El objetivo central en esta coyuntura, dijo, era "proteger a los civiles y permitir el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza".



Borrell, sin embargo, apuntó que la discusión de los cancilleres europeos sobre la crisis entre israelíes y palestinos no logró una posición unánime.



"Estoy feliz de decir que 26 de los 27 países miembros apoyaron el sentido general de la discusión", expresó, y en otra parte de la conferencia de prensa, hablando en español, Borrell confirmó que el país con la nota disonante fue Hungría.



"Para ser honesto, tengo dificultades en entender como se puede estar desacuerdo cuando lo que ha sido escrito refleja la discusión general. Pero de cualquier forma tengo que tomar nota de las opiniones", apuntó.



De su lado, el ministro húngaro de Relaciones Exteriores, Peter Szijjarto, dijo que las posiciones europeas sobre el conflicto entre israelíes y palestinos eran "parciales y desequilibradas".



"Tengo un problema general con las declaraciones europeas sobre Israel (...). No son de una gran ayuda, en particular en las circunstancias actuales, cuando las tensiones son tan fuertes", dijo Szijjarto en París.



Poco antes de la videoconferencia, el canciller francés, Jean-Yves Le Drian, expresó la "necesidad" de la Unión Europea de "hablar con una sola voz".



Fuentes palestinas afirman que desde el 10 de mayo 213 ciudadanos palestinos, incluyendo allí por lo menos 61 niños, murieron por los ataques israelíes en Gaza, con más de 1.440 heridos.



En tanto, fuentes coincidentes reportan la muerte de 12 personas, incluyendo un niño, la unos 294 heridos.