Programa ONU contrata 500 millones de dosis anticovid de Moderna  

GINEBRA, SUIZA.- Moderna proporcionará 500 millones de dosis al programa respaldado por Naciones Unidas para llevar vacunas de coronavirus a personas necesitadas en países de bajos y medios ingresos para finales de 2022, según anunciaron el lunes la farmacéutica y la organización de fomento de las vacunas Gavi.



El acuerdo de compra se conoció apenas unos días después de que la Organización Mundial de la Salud anunciara tras meses de demoras la autorización de emergencia de la vacuna de Moderna, lo que allanará el camino a integrarla en el programa Covax que respalda Naciones Unidas.



Sin embargo, las entregas no comenzarían hasta el último trimestre de este año, y la gran mayoría de dosis incluidas en el acuerdo -466 millones- están previstas para el año que viene. Otros 34 millones de vacunas se entregarían este año.



Stephane Bancel, director general de Moderna, expresó su apoyo a la misión de Covax y describió el acuerdo como “un importante hito” para asegurar el acceso a su vacuna en todo el mundo.



“Sabemos que muchos países tienen recursos limitados para acceder a vacunas del coronavirus”, indicó en un comunicado. “Seguimos comprometidos con hacer todo lo que podemos para poner fin a esta pandemia con nuestra vacuna de covid-19 con ARN mensajero”.



La farmacéutica dijo que las dosis se habían ofrecido “en la franja más baja de precios de Moderna, de acuerdo con los compromisos de acceso global de la compañía”, sin entrar en detalles. Gavi no reveló los términos económicos del acuerdo, aunque ha dicho que los precios por dosis de vacuna acordados por Covax se harán públicos en un futuro.



Muchos expertos dicen que la crisis del covid está ahora en un punto álgido, especialmente en India, donde los contagios alcanzan cifras sin precedentes. En general, se considera que la vacuna de Moderna es una de las más efectivas contra nuevas variantes del virus como la que se está propagando en India.



Seth Berkley, director general de Gavi, que es una coalición público-privada, celebró el acceso a “otra vacuna eficaz”.



“Expandir y mantener un catálogo diverso siempre ha sido un objetivo clave de Covax, así como mantenernos adaptables a esta pandemia en continua evolución, lo que incluye la amenaza creciente que plantean las nuevas variantes”, dijo. “Este acuerdo es un paso más en esa dirección”.



El acuerdo supone que Moderna, con sede en Cambridge, Massachusetts, puede sumarse al despliegue de Covax, que ya incluye vacunas de Oxford-AstraZeneca, por ahora la más empleada en el programa, y Pfizer-BioNTech, que ha comprometido muchas menos dosis.



Los suministros de la vacuna de AstraZeneca para Covax producidos en India se han limitado en el último mes, ya que el gobierno de Nueva Delhi y la subcontratista india han desviado buena parte de esa producción para combatir el devastador repunte en el país.



La Coalición para la Innovación y Preparación ante Epidemias, una sociedad público-privada que codirige Covax junto con Gavi y la OMS, hizo una inversión inicial en la vacuna de Moderna cuando apareció la pandemia.



El primer acuerdo oficial entre la compañía y el programa llega 18 meses después del inicio de la pandemia.



El visto bueno de la OMS al uso de emergencia del fármaco de Moderna, anunciado el viernes por la tarde, tomó muchos meses por las demoras de la empresa a la hora de proporcionar información a la OMS.



Muchos países que no cuentan con oficinas de evaluación y un marco regulatorio médico avanzado dependen de la OMS para decidir si emplean vacunas concretas.



La agencia de Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, también emplea ese criterio para distribuir vacunas en emergencias como la pandemia.



Moderna tiene acuerdos de suministro con muchos países ricos, que ya habrán recibido millones de dosis de su vacuna.



Gavi también anunció que el gobierno sueco se había comprometido a donar un millón de dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca “para ayudar a Covax a corregir con urgencia las demoras en el suministro inmediato”.