Parlamento alemán aprueba plan de emergencia anticovid  

BERLÍN, ALEMANIA.-Los legisladores de la cámara baja alemana votaron el miércoles a favor de una propuesta de la canciller Angela Merkel de imponer restricciones fuertes en las zonas donde se acelera la transmisión del coronavirus, como cierres y un toque de queda nocturno.



Mientras la cámara baja del Parlamento debatía el plan, miles de manifestantes realizaban una protesta en una calle cercana. La policía dispersó el acto con rocío irritante y realizó decenas de arrestos luego de que algunos asistentes no obedecieron las restricciones y arrojaron botellas a los agentes.



La ley para aplicar un “freno de emergencia” en zonas de altas tasas de infección busca acabar con el conjunto caótico de medidas que ha caracterizado la respuesta a la pandemia en los 16 estados altamente descentralizados de Alemania.



Los legisladores de la cámara baja votaron 342-250 a favor del plan, con 64 abstenciones. La cámara alta, en la que están representados los gobiernos de los estados, debe estudiar la propuesta de legislación el jueves. Se la cámara alta la aprueba, la norma regirá a fines de junio.



“Aunque es tan arduo, aunque estamos hartos, la reducción de los contactos ayuda”, dijo el ministro de Salud, Jens Spahn, ante el Parlamento.

LEA: Latinoamericanos van a EEUU a vacunarse contra Covid-19



“Otra vez vemos 5,000 enfermos de covid-19 en cuidados intensivos, la cifra aumenta y la edad de los pacientes disminuye”, dijo Spahn. “Queremos evitar una sobrecarga de nuestro sistema de salud, una sobrecarga que muchos de nuestros países vecinos han experimentado penosamente”.



“Hay gente en las calles de esta ciudad que dicen que no es grave y que no pasa nada”, dijo el vicecanciller Olaf Scholz en el Parlamento. “Pero sí pasa algo: 80.000 personas han muerto en este país, eso es algo que no se puede borrar con palabras ni pasar por alto”.



La propuesta incluye el toque de queda de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, límites a los contactos personales, cierres de locales de diversión y deportes y cierres o reducción del aforo de muchas tiendas.



Las medidas regirían en zonas donde hay más de 100 casos semanales nuevos por cada 100.000 habitantes. Si la tasa supera los 165, se pasará a la enseñanza a distancia.



La tasa nacional alemana era de 160 casos semanales nuevos por cada 100.000 habitantes el miércoles, con amplias variaciones regionales.