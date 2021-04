Rusia pide a Eslovaquia que devuelva sus vacunas Sputnik V

PRAGA, REPÚBLICA CHECA.-Rusia le pidió el jueves a Eslovaquia que devuelva las vacunas contra el coronavirus Sputnik V que ha recibido “debido a múltiples violaciones contractuales”.



La cuenta oficial de Twitter de la vacuna Sputnik V publicó que el regulador de medicamentos de Eslovaquia “en violación con el contrato vigente y en un acto de sabotaje” realizó pruebas a la Sputnik V “en un laboratorio que no forma parte de la red de los Laboratorios Oficiales de Control de Medicamentos de la UE”.



Añadió que el Instituto Estatal de Control de Medicamentos de Eslovaquia “ha emprendido una campaña de desinformación contra la Sputnik V y planea provocaciones adicionales”.



El instituto eslovaco señaló que la red de laboratorios certificados por la UE únicamente realiza pruebas a las vacunas registradas en el bloque, que no es el caso con la Sputnik V. Añadió que desconoce los detalles del contrato entre ambas naciones debido a que es confidencial.

El anuncio se dio a conocer horas después de que el regulador eslovaco indicara que no ha recibido información suficiente sobre la vacuna rusa por parte del fabricante para poder evaluar sus beneficios y riesgos. El instituto de Eslovaquia comentó que no les han proporcionado cerca del 80% de los datos solicitados.



El instituto aseguró que la vacuna entregada a Eslovaquia es diferente a la vacuna Sputnik V que se considera que tiene una efectividad del 91% contra el coronavirus y parece evitar que los individuos inoculados desarrollen síntomas graves de la enfermedad, de acuerdo con un estudio publicado en la revista médica The Lancet.



La Unión Europea aún no autoriza el uso de la vacuna Sputnik V, pero la Agencia Europea de Medicamentos empezó una revisión continua de la vacuna el mes pasado. La agencia de medicamentos de Eslovaquia dijo que la vacuna Sputnik V que la UE revisa actualmente también es distinta a la que se envió a su país.



Por su parte, Rusia dijo que eran “noticias falsas”.



“Todos los lotes de la Sputnik V son de la misma calidad y se someten a un riguroso control de calidad en el Instituto Gamaleya”, indicaron las autoridades rusas. “La calidad de la Sputnik V ha sido confirmada por los organismos reguladores de 59 países”.



Sin embargo, los eslovacos dijeron que al parecer esas vacunas "sólo tienen en común el nombre”.