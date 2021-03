China aprueba su quinta vacuna contra el Covid-19

PEKÍN, CHINA.- autorizó el uso de emergencia de una nueva vacuna contra el Covid-19, la quinta de su arsenal, informó el Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias.



Gao Fu, titular del Centro de Control de Enfermedades, encabezó el desarrollo de una vacuna de subunidad proteica que los reguladores aprobaron la semana pasada para uso de emergencia, dijo el instituto el lunes en un comunicado.



Es la quinta vacuna contra el coronavirus aprobada en China y la cuarta autorizada para uso de emergencia. Las tres anteriores ya están autorizadas para su uso general. Todas fueron desarrolladas por compañías chinas.

La vacuna más reciente fue desarrollada conjuntamente por Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. y la Academia de Ciencias de China. La primera y segunda fase de las pruebas clínicas concluyó en octubre y la última fase se realiza actualmente en Uzbekistán, Pakistán e Indonesia, según el comunicado.



La vacuna fue aprobada para su uso en Uzbekistán el 1 de marzo. La última etapa de las pruebas clínicas está en curso. No existen datos revisados por otros profesionales sobre la seguridad o eficacia de la vacuna que se conozcan públicamente.



Requiere tres dosis, con un lapso de un mes entre ellas, dijo un vocero de la empresa. Como las demás vacunas desarrolladas por China, se puede almacenar a temperaturas de refrigeración normales.



Un vocero de la empresa dijo que no se podían divulgar datos en este momento, pero que se daba la información a las autoridades sanitarias.



La vacuna de subunidad proteica es similar a muchas otras vacunas aprobadas globalmente en el sentido de que entrena al organismo para reconocer la proteína de pico que recubre el coronavirus, aunque la diferencia radica en cómo le dice al organismo que reconozca la proteína. Los cultivan una versión inocua de la proteína en las células y la purifican antes de introducirla en la vacuna e inyectarla.



A pesar de contar hasta el presente con cuatro vacunas la campaña de inmunización de los 1,400 millones de habitantes ha procedido lentamente. La cifra oficial más reciente, dada a conocer el lunes en Beijing, es de 64,9 millones de personas vacunadas. Se trata principalmente se personas del sector salud, personas que trabajan en las fronteras o aduanas y determinadas industrias.

