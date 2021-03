Piden 18 meses de cárcel para expresidente peruano Martín Vizcarra  

LIMA, PERÚ.- Un fiscal peruano solicitó el viernes 18 meses de cárcel preventiva contra el expresidente y candidato al parlamento Martín Vizcarra por presuntos sobornos mientras era gobernador.



El fiscal Germán Juárez confirmó a The Associated Press que envió su pedido ante el primer juzgado de investigación preparatoria de Lima, que debe fijar fecha para analizar la solicitud.



Vizcarra, de 57 años, está investigado por presuntos sobornos de alrededor de 619,000 dólares que habría recibido de dos constructoras locales por la edificación de un hospital y un proyecto de irrigación mientras era gobernador de una lejana región entre 2011 y 2014.



Por este caso Vizcarra fue destituido en noviembre por el Parlamento que usó la investigación fiscal como argumento. Tras su salida el expresidente anunció que iba a colaborar con las investigaciones fiscales y poco después anunció que iba a postularse para legislador.



Su popularidad cayó en febrero luego de que se conociera que, en octubre, siendo presidente, se vacunó en secreto contra el coronavirus usando dosis de una candidata a vacuna de la farmacéutica china Sinopharm. Junto a él se inmunizaron su esposa y hermano.



El escándalo destapó una red de privilegiados que también se vacunaron antes que los trabajadores de salud que luchan contra la pandemia. Los favorecidos incluían a una excanciller, una exministra de salud, el representante diplomático del papa Francisco y varios diplomáticos peruanos.



Vizcarra gobernó desde 2018 en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) de quien era su vicepresidente. Kuczynski renunció por un escándalo ligado a la constructora brasileña Odebrecht.