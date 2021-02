Republicanos piden a Biden negociar plan de alivio por covid-19

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Diez senadores republicanos propusieron el domingo gastar aproximadamente una tercera parte de lo que el presidente Joe Biden intenta conseguir en ayuda por el coronavirus y le exhortaron a negociar en lugar de intentar acelerar la aprobación de su paquete de 1,9 billones de dólares con votos exclusivamente demócratas.



En un desafío velado a Biden para que cumpla su promesa de procurar la unidad, el grupo dijo en una carta que su contrapropuesta incluiría 160,000 millones de dólares para vacunas, pruebas, tratamiento y equipo protector personal, y propondría la entrega de ayuda más específica que la del plan de Biden de emitir cheques de estímulo de 1,400 dólares para la mayoría de los estadounidenses.

Ganar el apoyo de 10 republicanos sería significativo para Biden en el Senado dividido por la mitad, en el que la vicepresidenta Kamala Harris es quien tiene el voto de desempate. Si todos los demócratas llegan a respaldar un eventual proyecto de ley alcanzado por acuerdo mutuo, éste obtendría los 60 votos necesarios para superar los posibles intentos de bloqueo y sería aprobado bajo los procedimientos regulares del Senado.



“En el espíritu de bipartidismo y unidad, hemos desarrollado un marco de alivio para el covid-19 que se basa en leyes previas de asistencia para el covid, todas las cuales fueron aprobadas con apoyo bipartidista”, escribieron los legisladores. “Nuestra propuesta refleja muchas de las prioridades que usted ha especificado y, con su apoyo, creemos que este plan será rápidamente aprobado por el Congreso con apoyo bipartidista”.



Esta petición a Biden llega en un momento en que el presidente ha dado señales de impaciencia y el ala más liberal de su partido sopesa aprobar el paquete de ayuda a través de un proceso conocido como reconciliación de presupuesto. Eso permitiría que el proyecto avanzara sólo con el respaldo de su mayoría demócrata.



Los legisladores republicanos no ofrecieron muchos detalles de su propuesta. Uno de los firmantes, el senador Bill Cassidy, dijo que el paquete costaría 600 millones de dólares.

“Si no puedes alcanzar una solución negociada bipartidista con lo del covid-19, no sé dónde podrías hallarla", dijo el senador Rob Portman, quien también firmó la carta.



Los otros senadores republicanos que firmaron son Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Shelley More Capito, Todd Young, Jerry Moran, Mike Rounds y Thom Tillis.



Brian Deese, el principal asesor económico de la Casa Blanca y quien dirige la relación del gobierno con el Congreso, dijo que funcionarios del gobierno estaban revisando la carta. De momento no comentó sobre una reunión de Biden con los legisladores.



Sin embargo, Cedric Richmond, un asesor de Biden, dijo que el presidente “está muy dispuesto a reunirse con cualquiera para hacer avanzar la agenda”.



Deese señaló que la Casa Blanca podría estar abierta a negociar para limitar aún más quién recibiría los cheques de estímulo. Portman sugirió que deberían ir a individuos que no ganan más de 50,000 dólares al año y familias con un ingreso máximo de 100,000 al año.

Bajo el plan de Biden, familias con ingresos de hasta 300,000 dólares al año podrían recibir algunos estímulos económicos.