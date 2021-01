Panamá detecta variante de covid-19 proveniente de Sudáfrica

PANAMÁ, PANAMÁ.-Panamá detectó un caso positivo de la nueva variante de covid-19 descubierta en Sudáfrica. Se trata de un hombre de 40 años que ingresó al país centroamericano la primera semana de enero y que aún se mantiene en aislamiento, informó el viernes el Ministerio de Salud.



La entidad dijo en un comunicado que el hombre nacido en Zimbabue y proveniente de Sudáfrica llegó al país el 5 de enero tras una escala en los Países Bajos. Tras su arribo permaneció en cuarentena preventiva como lo establecen los protocolos para las personas que llegan procedentes de Reino Unido y Sudáfrica, donde se han detectado nuevas variantes del virus.



El ministerio dijo que una primera prueba de coronavirus realizada al hombre en el aeropuerto internacional resultó negativa, no obstante, cinco días después se le hizo un segundo examen de PCR y dio positiva. Tras ello, fue ingresado en aislamiento a un hotel hospital para ser monitoreado y suministrarle tratamiento como establece el protocolo.



“Es importante destacar que a esta persona siempre se le mantuvo en cuarentena preventiva desde el día 5 de enero y posteriormente se aisló, tal como lo establece el protocolo, lo que impidió la transmisión del virus y el contagio a otras personas”, dijo el doctor Leonardo Labrador, jefe nacional de epidemiología del Ministerio de Salud.

Agregó que el paciente no presentó síntomas al ingresar a Panamá, pero una semana después sufrió un cuadro diarreico que fue tratado oportunamente en el hotel hospital y no ha presentado otra sintomatología.



El Ministerio de Salud dijo que el Instituto Conmemorativo Gorgas, un centro panameño de investigaciones de enfermedades, realizó la secuenciación genética completa de segunda generación que logró identificar y verificar esta cepa y determinó que se trataba de una variante del linaje detectada en Sudáfrica, que hasta el momento no había sido identificada en Panamá.



Panamá es uno de los países más afectados por el coronavirus en Centroamérica, con 305,752 casos acumulados y 4,944 defunciones.