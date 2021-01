Pfizer da 40 millones de vacunas contra Covid a Covax para los países pobres

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pfizer se comprometió el viernes a suministrar hasta 40 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus este año a una campaña respaldada por la OMS para proveer inyecciones asequibles para países pobres y de ingresos medios.



El acuerdo es para fortalecer el programa mundial conocido como Covax, en momentos en que las naciones acaudaladas han adquirido la mayoría de los millones de dosis disponibles.

El compromiso, anunciado en una conferencia de prensa virtual realizada por la OMS, es importante porque Pfizer y su socio BioNTech ganaron el mes pasado las primeras autorizaciones para uso de emergencia por parte de la OMS y de Estados Unidos.



Esta semana, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó a las farmacéuticas por buscar ganancias durante la pandemia y abastecer mayormente a los países ricos.



Las 40 millones de dosis de Pfizer —para una vacuna que requiere dos dosis— son una pequeña porción de lo que se necesita para Covax, que tiene como objetivo vacunar a miles de millones de personas en 92 países de ingresos bajos y medianos.



En la conferencia de prensa del viernes, Tedros dijo que el compromiso de Pfizer y otros 150 millones de dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford pudieran permitirle a Covax comenzar a entregar las vacunas en febrero, pendiente de la finalización de un acuerdo de suministros con Pfizer y la aprobación del uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca. Dijo que el programa global se encamina así a entregar para el final del año 2,000 millones de dosis de vacunas prometidas por Astra Zeneca y otros productores.

Pifizer Inc., con sede en Nueva York, no se había comprometido previamente a proveer su vacuna del coronavirus a países pobres sin obtener ganancias durante la pandemia, como lo hicieron algunos de sus rivales.



Sin embargo, Pfizer y la alemana BioNTech dijeron ahora que proveerían su vacuna a COVAX por un “precio sin ganancias” que no precisaron. Las compañías tienen aún que ejecutar un acuerdo de distribución, pero las dosis deberán ser entregadas durante el 2021, a partir de febrero.



Pfizer y BioNTech dijeron que también ayudarían a los sistemas de salud a manejar la vacuna, la cual requiere almacenamiento a temperaturas muy bajas.

