Dejan en libertad a mujer acusada de ayudar a robar laptop de Pelosi  

HARRISBURG, ESTADOS UNIDOS.-Una mujer acusada de ayudar a robar una laptop del despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi durante el asalto contra el Capitolio saldrá en libertad, falló un juez el jueves.



Riley June Williams, de 22 años y procedente de Harrisburg, Pensilvania, quedó libre bajo condición de que quede bajo la tutela de su madre, de que no viaje más allá de su localidad y de que comparezca el lunes en un tribunal federal en Washington.



Williams fue acusada de robo, obstrucción e invasión de propiedad ajena, además de irrupción y conducta indebida en predios del Capitolio.



Durante la audiencia, el juez Martin Carlson declaró que “es enorme la gravedad de estas ilegalidades, no hay otra forma de decirlo”, pero agregó que Williams no tiene antecedentes penales.

Según el FBI, una antigua pareja de Williams avisó a las autoridades que identificó a Williams en un video tomado en medio del caos ocurrido en el Capitolio en Washington. Según el informante, la joven planeaba venderle la laptop a la agencia de inteligencia de Rusia.



Un video del motín muestra a una mujer semejante a Williams gritando a la turba “¡Vayan arriba, arriba, arriba!”, señalando hacia un piso superior del palacio legislativo.



La abogada de Williams, Lori Ulrich, se negó a formular declaraciones sobre el tema. Williams se entregó a las autoridades el lunes y ha estado detenida en la cárcel de Harrisburg.



Por otra parte, un agente del FBI en Virginia afirmó que Williams aparece en un video de vigilancia del Capitolio, entrando y saliendo del despacho de Pelosi.



El agente, en una declaración jurada, dice que un video tomado con celular, al parecer por la propia Williams, muestra la mano enguantada de un hombre levantando una laptop HP de un escritorio. El video tiene la leyenda abajo “Tienen la laptop”.



El subdirector del despacho de Pelosi, Drew Hammill, ha relatado que del lugar fue robada una laptop usada para presentaciones.



Un fiscal federal argumentó hace pocos días que Williams no debe ser dejada en libertad porque podría huir o tratar de obstruir la investigación.

