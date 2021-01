Kamala Harris deja su puesto en el Senado para asumir la vicepresidencia    

Harris no ofrecerá discurso de despedida en el pleno del Senado. Esa instancia no volverá a reunirse sino el martes, la víspera de la toma de posesión y dos semanas después de que seguidores fanáticos del presidente Donald Trump tomaron por asalto al Capitolio. Foto: AP.

DELAWARE, ESTADOS UNIDOS.-La vicepresidenta electa Kamala Harris renunciará a su escaño en el Senado el lunes, dos días antes de ser juramentada junto con el presidente electo Joe Biden.



El gobernador de California Gavin Newsom está al tanto de la decisión y nombrará a Alex Padilla, actualmente secretario de estado de California, para reemplazarla en los dos años que le quedan, dijeron allegados.



Padilla será el primer senador hispano de California, un estado que tiene un 40% de población latina. Newsom anunció su selección en diciembre, tras intensas negociaciones para suceder a Harris en la cámara alta.

Harris no ofrecerá discurso de despedida en el pleno del Senado. Esa instancia no volverá a reunirse sino el martes, la víspera de la toma de posesión y dos semanas después de que seguidores fanáticos del presidente Donald Trump tomaron por asalto al Capitolio.



Ese episodio, declaró Harris en una entrevista el domingo, "fue sísmico, fue un punto de inflexión. A veces pensamos que un punto de inflexión es cuando viene algo nuevo y positivo, pero no, este fue un momento de reflexión nacional histórica, una muestra de la fragilidad de nuestra democracia", expresó Harris.



La entrada de Padilla, y el rol de Harris como el voto del desempate en el Senado ahora que será vicepresidenta, implican que los demócratas tendrán mayoría en la cámara alta. Sin embargo todavía falta que los demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock sean certificados como ganadores en las elecciones del 5 de enero para sus puestos senatoriales y que sean juramentados.

Harris será la primera mujer negra y la primera mujer de ascendencia sudasiática en ser vicepresidenta, pero al mismo tiempo, su salida del Senado deja a esa instancia sin una mujer negra. Harris fue apenas la segunda mujer negra en ser senadora. La primera fue Carol Moseley Braun, demócrata de Illinois.