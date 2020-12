Juez desestima caso contra Michael Flynn tras indulto

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Un juez federal desestimó el martes el caso penal contra el exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Michael Flynn, pero destacó que el perdón presidencial que recibió el mes pasado no significa que es inocente.



La orden del juez federal Emmet Sullivan era esperada tras el indulto de Trump que anuló el fallo contra Flynn por mentirle al FBI durante la investigación de Rusia. Sullivan reconoció en su fallo de 43 páginas que el perdón presidencial requería la anulación de la causa y que la decisión de otorgarle el indulto fue política y no legal.

Pero también resaltó que un perdón de por sí no significa que Flynn sea inocente de un delito del que se declaró culpable en dos ocasiones. Dijo que las razones declaradas por el Departamento de Justicia para retirar el caso — una solicitud que estaba pendiente al momento en que fue emitido el perdón — eran “dudosas, por decir lo menos” y apunto al interés personal de presidente en el caso.



“La historia de la Constitución, su estructura, y la interpretación de la Corte Suprema del poder del indulto dejan claro que la decisión del presidente Trump de perdonar al señor Flynn es una decisión política, no legal”, escribió. “Como la ley reconoce el poder político del presidente para perdonar, el curso apropiado es desestimar el caso por irrelevante”.

Sin embargo, añadió, “un perdón no necesariamente vuelve ‘inocente’ a un acusado de ninguna supuesta violación de la ley. De hecho, la Corte Suprema ha reconocido que la aceptación de un indulto implica una ‘confesión’ de culpabilidad”.



La vocera del Departamento de Justicia Kerri Kupec dijo que “el sobreseimiento es, por supuesto, el resultado correcto”. El propio Trump feicitó a Flynn en un tuit: “Él y su increíble familia han sufrido enormemente”.

