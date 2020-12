Gobierno de Trump restaura el DACA y amplía el TPS: esto es lo que debes saber  

SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS-. Los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) siguen luchando para conservar sus derechos en Estados Unidos.

En las últimas horas recibieron buenas noticias después de que el gobierno de Donald Trump informara que ha restablecido por completo el DACA, que fue implementado bajo el mandato de Barack Obama y que protege a cientos de miles de jóvenes de ser deportados, en conformidad con la orden de un juez federal.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó en su sitio web que está aceptando nuevas solicitudes, así como renovaciones por dos años y peticiones para salir temporalmente del territorio estadounidense.

La dependencia dijo que "podría solicitar la revocación de la orden", señalando que su concesión a la orden judicial podría ser a corto plazo en caso de tener éxito en sus labores jurídicas.



Sin embargo, el anunció representa una victoria importante para los jóvenes que no han podido solicitar la protección desde que Trump puso fin al programa, conocido como DACA por sus siglas en inglés, en septiembre de 2017. Su gobierno ha alegado desde hace tiempo que el programa es inconstitucional.



Luego de que la Corte Suprema falló en junio que el gobierno de Trump había violado la ley federal por la manera en que puso fin al programa, Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional, dijo que el gobierno estudiaría sus opciones y, hasta entonces, no aceptaría nuevas solicitudes y otorgaría renovaciones por un año en lugar de dos. El DACA protege a unas 650.000 personas de la deportación y los hace elegibles para obtener permisos de trabajo.

El anuncio del lunes se produjo horas antes del plazo impuesto por el juez federal Nicholas Garaufis, del Distrito Este de Nueva York, para que el gobierno publicara un aviso público sobre que aceptaría solicitudes bajo los términos que estaban vigentes al momento que Trump puso fin al DACA en 2017. El juez falló el viernes que Wolf se desempeña en su cargo de forma ilícita.



El DACA fue implementado en 2012 durante el gobierno del expresidente Obama. Permite que algunos inmigrantes que fueron traídos al país de manera ilegal durante su infancia puedan trabajar y queden exentos de la deportación, aunque no otorga un estatus legal a los beneficiarios.



El presidente electo Joe Biden ha prometido restablecer el DACA una vez que asuma el cargo en enero, pero el estatus de permanencia legal y la posibilidad de obtener la ciudadanía requerirían de la aprobación del Congreso.



Los beneficiarios del DACA y sus partidarios celebraron las noticias con una mezcla de júbilo y concientización de que sus futuros son inciertos, incluso con el apoyo de Biden.



María García, de 18 años y estudiante de ingeniería aeroespacial en la Universidad Estatal de Arizona, dijo que presentará su solicitud para el programa tan pronto como sea posible. Ella, sus padres y sus dos hermanos llegaron a Phoenix en 2006 procedentes de México. Su hermano mayor, de 23 años, ya es beneficiario del DACA y tiene un empleo. Su hermano menor, de 16 años, estudia la secundaria y eventualmente planea solicitar las protecciones del programa.



García dijo que la decisión de la corte emitida la semana pasada eran "noticias maravillosas".

"Hay muchos otros estudiantes que son indocumentados que no son elegibles al DACA. Tienen que encontrar una solución permanente", comentó.



Michelle Celleri, abogada del grupo activista Alliance San Diego, preparaba una solicitud para un cliente que afinaba los últimos detalles de su petición al momento que Trump canceló el DACA en 2017.



"Su sentir es: 'Haré todo. Estoy harta de estar en la oscuridad y quiero seguir adelante'", señaló.



Celleri dijo que recomienda a sus clientes que presenten sus solicitudes antes del 22 de diciembre, cuando se prevé que se lleve a cabo una audiencia clave en Texas en torno a una demanda interpuesta por varios estados y en la que se disputa la legalidad del DACA.



"Hay demasiadas cosas ocurriendo ahora mismo", añadió. "No quiero que la gente quede atrapada en el fuego cruzado".