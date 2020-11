México plantea a EEUU extender restricciones en frontera por covid-19 hasta 21 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El gobierno de México dijo este miércoles que planteó al de Estados Unidos extender hasta el 21 de diciembre las restricciones al tránsito no esencial en la frontera para mitigar la propagación del nuevo coronavirus.



Tras revisar el desarrollo de la pandemia en ambos países, México propuso a Estados Unidos "la extensión por 1 mes más de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común", informó en Twitter la cancillería mexicana.



Los dos países mantienen cerrada la frontera de 3.145 kilómetros de longitud al tránsito terrestre no esencial, como turistas o visitantes eventuales, pero permite el paso de mercancías, trabajadores o estudiantes.

La dependencia dijo que las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación, el pasado 21 de marzo.



"Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 hrs. del 21 de diciembre de 2020", añadió la cancillería.



Estados Unidos superó este miércoles las 250.000 muertes por el nuevo coronavirus, mientras que México está cerca de alcanzar las 100.000 defunciones.

