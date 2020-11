Dominion, el software al que Trump apunta para denunciar un fraude electoral

Trump tuiteó el jueves, en mayúsculas, información de la cadena conservadora One America News Network (OANN) que aseguraba que el software Dominion había 'borrado 2,7 millones de votos de Trump en todo el país'.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El presidente Donald Trump tiene un nuevo ángulo de ataque para denunciar el "robo" de las elecciones estadounidenses, en las que no logró obtener un segundo mandato. Según él, el software electoral Dominion habría borrado o reasignado a su rival millones de votos. ¿Qué sabemos de esto?

- ¿Qué es Dominion?

Dominion Voting Systems es una empresa canadiense fundada en 2003 y cuya sede estadounidense se encuentra en Denver, en el céntrico estado de Colorado.



Especializada en tecnología electoral, proporciona a las autoridades locales las máquinas y el software asociado que muchos estadounidenses utilizan para votar.



Según un estudio de la escuela de negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, su tecnología estuvo relacionada con más de 71 millones de votantes estadounidenses en las elecciones de 2016 en 1.635 localidades.



Esto lo convierte en el segundo mayor proveedor del país, detrás de Election Systems & Software.



- ¿Por qué se habla de Dominion?

Trump tuiteó el jueves, en mayúsculas, información de la cadena conservadora One America News Network (OANN) que aseguraba que el software Dominion había "borrado 2,7 millones de votos de Trump en todo el país", y que cientos de miles de votos destinados a él habían sido reasignados a su rival, Joe Biden, en los estados que utilizan la tecnología de Dominion.



Desde entonces, sus partidarios se basan en esta "información" para dar fe del fraude electoral a gran escala que denuncian sin ninguna prueba concreta.

Empezando por el abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, quien dijo el domingo en otro canal conservador, Fox News, que Dominion era "una empresa de izquierda radical".



"Una empresa extranjera, que tiene vínculos muy estrechos con Venezuela, y por lo tanto con China, y que utiliza un software de una empresa venezolana que ha sido utilizado para robar elecciones en otros países", dijo Giuliani, entre otras acusaciones con connotaciones conspirativas.

- ¿Qué ha pasado?

OANN no ha publicado en línea su reportaje sobre Dominion, que Trump mencionó en Twitter el jueves.



El jefe de la emisora indicó en un correo electrónico a la cadena CNN que aparecería en una investigación de gran formato que sería difundida el 21 y 22 de noviembre, sin especificar las pruebas en las que se basaba.



La empresa Dominion Voting Systems rechazó en un comunicado de prensa cualquier fallo de su software.



Se refirió a "errores humanos" en el procesamiento de los datos de "ciertos condados", en particular de Michigan (norte), pero asegura que estos incidentes aislados se resolvieron rápidamente.



Varias autoridades electorales locales y nacionales, entre ellas la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA), que forma parte del departamento de Seguridad Nacional, descartaron el jueves la posibilidad de manipulación de los votos a través de las máquinas.



"No hay evidencia de ningún sistema electoral que haya borrado, perdido o cambiado los votos, o que haya sido hackeado de alguna manera", dijeron en una declaración conjunta.



"Las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras de la historia de Estados Unidos", zanjaron.