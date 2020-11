Barack Obama: "Joe tiene lo que se necesita para ser presidente"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El expresidente demócrata Barack Obama reaccionó este sábado tras conocerse finalmente los resultados electorales que le dieron la victoria a Joe Biden.

El exmandatario refirió "somos afortunados de que Joe tiene lo que se necesita para ser presidente y ya se comporta de esa manera".

Agregó que "cuando Biden entre a la Casa Blanca en enero, enfrentará una serie de desafíos extraordinarios que ningún presidente entrante ha enfrentado: una pandemia furiosa, una economía y un sistema de justicia desiguales, una democracia en riesgo y un clima en peligro".

+El voto hispano en Estados Unidos: ¿Cómo está distribuido y a quién apunta?

Obama es una de las personalidades más atractivas y uno de los oradores más elocuentes de su partido, patentó su apoyo incondicional desde el inicio de la campaña a Biden quien fuera su vicepresidente entre 2009 a 2017.​

Las declaraciones de Obama a través de un comunicado publicado en su Twitter:



No podría estar más orgulloso de felicitar a nuestro próximo presidente, Joe Biden, y a nuestra próxima Primera Dama, Jill Biden.



Tampoco podría estar más orgulloso de felicitar a Kamala Harris y Doug Emhoff por la revolucionaria elección de Kamala como nuestra próxima vicepresidenta.



En esta elección, en circunstancias nunca vividas, los estadounidenses resultaron en números nunca vistos. Y una vez que se cuente cada voto, el presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris habrán obtenido una victoria histórica y decisiva.



Somos afortunados de que Joe tiene lo que se necesita para ser presidente y ya se comporta de esa manera. Porque cuando entre a la Casa Blanca en enero, enfrentará una serie de desafíos extraordinarios que ningún presidente entrante ha enfrentado: una pandemia furiosa, una economía y un sistema de justicia desiguales, una democracia en riesgo y un clima en peligro.

+VEA: En Estados Unidos la fe no solo mueve montañas, también pone presidentes



Sé que hará el trabajo teniendo en cuenta los mejores intereses de todos los estadounidenses, tenga o no su voto. Así que animo a todos los estadounidenses a que le den una oportunidad y le presten su apoyo.



Los resultados de las elecciones en todos los niveles muestran que el país permanece profunda y amargamente dividido. Dependerá no solo de Joe y Kamala, sino de cada uno de nosotros, hacer nuestra parte: ir más allá de nuestra zona de confort, escuchar a los demás, bajar la temperatura y encontrar un terreno común desde el que avanzar, todos de nosotros recordando que somos una nación, bajo Dios.



Finalmente, quiero agradecer a todos los que trabajaron, organizaron y se ofrecieron como voluntarios para la campaña de Biden, a todos los estadounidenses que se involucraron a su manera y a todos los que votaron por primera vez. Tus esfuerzos marcaron la diferencia. Disfruta este momento. Entonces mantente comprometido. Sé que puede resultar agotador. Pero para que esta democracia perdure, requiere nuestra ciudadanía activa y un enfoque sostenido en los problemas, no solo en una temporada electoral, sino todos los días intermedios.



Nuestra democracia nos necesita a todos más que nunca. Y Michelle y yo esperamos apoyar a nuestro próximo presidente y primera dama de la manera que podamos.

+VEA: En Estados Unidos la fe no solo mueve montañas, también pone presidentes

+ADEMÁS: ¿Cómo vota el hispano en Estados Unidos: Demócrata o Republicano?