"Vota por Trump o iremos por ti": Votantes de Florida reciben amenazas

MIAMI, ESTADOS UNIDOS. - Autoridades de Florida investigan el origen de una serie de correos electrónicos enviados a votantes registrados como demócratas, supuestamente de parte del grupo extremista "Proud Boys", que exigen en tono amenazante votar por el presidente Donald Trump en las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre.



El contenido del correo, divulgado por la prensa local, dice, tras identificar al destinatario con su nombre y dirección: "Tenemos toda tu información. Estás registrado como demócrata (...) Votarás por Trump el día de las elecciones o iremos por ti".

Y termina: "Sabremos por cuál candidato votaste. Yo en tu lugar me tomaría esto seriamente".



La policía del condado de Alachua, en el norte de Florida, aseguró que está al tanto de un correo "supuestamente de Proud Boys" y que lo está investigando junto a la autoridad electoral de Florida y la Agencia Federal de Investigaciones (FBI).



"Este correo electrónico parece ser una estafa y estaremos iniciando una investigación sobre el origen del correo electrónico junto con la asistencia de nuestros socios a nivel federal", escribió en Facebook la policía.



El diario local Miami Herald reportó que estudiantes de la Universidad de Florida recibieron estos correos, provenientes de la dirección info@officialproudboys.com.

Proud Boys, identificados como un grupo de odio extremista por la organización Southern Poverty Law Center (SPLC) -que mantiene un registro nacional de grupos de odio-, saltó a los titulares nacionales recientemente cuando Trump, aspirante a un segundo mandato, se negó a condenarlos en un debate con su rival demócrata Joe Biden.



El presidente en cambio les pidió "retroceder y esperar".



Enrique Tarrio, líder de Proud Boys y director estatal de Latinos por Trump en Florida, aseguró este miércoles al diario The Wasghinton Post que su grupo no está involucrado en la distribución de estos correos.



Un portavoz del partido Republicano ha dicho a la AFP que este grupo de Latinos por Trump no es el mismo que está afiliado al partido y negó toda vinculación con Proud Boys.



De acuerdo a The Wasghinton Post, también se reportó la recepción de correos similares en Pensilvania (noreste), Arizona (suroeste) y Alaska.

Excepto este último, donde el presidente tiene la victoria casi asegurada, los demás, así como Florida (sureste), son estados clave en los que Biden mantiene una pequeña ventaja y que Trump espera voltear a su favor cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones.



Según SPLC, Proud Boys es un grupo de ultraderecha que apoya el nacionalismo blanco -si bien Tarrio se identifica como afrocubano- y que es conocido por su retórica antimusulmana y misógina.