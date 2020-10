¿Quién es Hope Hicks, la elegante asesora que habría contagiado a Trump y Melania?  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Hope Hicks, una de las asesoras del presidente Donald Trump, es señalada como la responsable del contagio del mandatario y su epsosa Melania.



Fue el mismo Trump quien confirmó que Hicks estaba infectada de coronavirus, hecho que avivó los temores de que el presidente y sus colaboradores estuvieran contagiados.

Hicks, de 31 años, viajó el miércoles junto a Trump en el avión presidencial Air Force One a Minesota, donde el gobernante tenía un mitin de campaña.



De igual manera, viajó con él y su familia a Cleveland para el desastroso debate presidencial junto a Biden; el sábado pasado también lo acompañó a Pensilvania a un mitin.



A la joven asesora se le vio en reiteradas ocasiones sin mascarilla, al parecer siguiendo el ejemplo del presidente Trump, quien no usaba tapabocas en público.

¿Quién es Hicks?

Conocida por su lealtad y su bajo perfil público, formó parte del pequeño círculo íntimo que recorrió el país con Trump a bordo de su jet privado en 2016, cuando era la portavoz de la campaña.



A menudo la describen como alguien especialmente hábil para leer los estados de ánimo del presidente y ayudar a otros a navegar por sus instintos.



Su madre era asesora parlamentaria de un representante demócrata de Tennessee y su padre era jefe de personal de un congresista republicano de Connecticut.

