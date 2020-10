Colaboradora cercana a Trump da positivo a covid-19

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Hope Hicks, una de las colaboradoras más cercanas del presidente Donald Trump, dio positivo al coronavirus el jueves tras haber estado cerca del mandatario esta semana.



Hicks, quien funge como consejera del presidente y viajó con él a un mitin el miércoles, dio positivo al covid-19 el jueves, de acuerdo con un funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato para discutir información privada de salud. Es la colaboradora más cercana a Trump que ha dado positivo al virus hasta la fecha.

El mandatario dijo que él y la primera dama Melania Trump estaban esperando los resultados de sus propios exámenes.



“Si nos pondremos en cuarentena o si lo tenemos, no lo sé”, manifestó Trump en entrevista con Fox News el jueves por la noche. Agregó que tendrán los resultados más tarde el jueves o el viernes por la mañana.



El presidente viajó el jueves a Nueva Jersey para una recaudación de fondos, aunque su director de redes sociales Dan Scavino y la secretaria de prensa Kayleigh McEnany, quienes originalmente iban a acompañarlo, fueron reemplazados en el último momento por otros colaboradores.



El resultado positivo es otro recordatorio de que el virus sigue propagándose, aunque Trump ha tratado desesperadamente de fingir que ya no representa un peligro. Desde el principio de la pandemia, él, la Casa Blanca y su campaña han tratado de restar importancia a la amenaza de la enfermedad y se han negado a cumplir las directrices básicas de salud pública, incluido aquellas emitidas por su propio gobierno, como portar mascarillas en público y practicar el distanciamiento social.

En cambio, Trump ha seguido con sus mítines de campaña que atraen a miles de simpatizantes. El virus ha provocado la muerte de más de 200.000 estadounidenses y ha infectado a más de 7 millones de personas en todo el mundo.



Esta semana, Hicks viajó con el presidente varias veces, incluyendo en el helicóptero oficial Marine One para asistir a un mitin en Minnesota el miércoles, y estuvo a bordo del avión Air Force One para el primer debate presidencial el martes por la noche en Cleveland.



Anteriormente, Hicks, que es una de las colaboradoras más confiables del presidente, fungió como directora de comunicaciones de la Casa Blanca y se reincorporó al gobierno hace unos meses con vistas a la elección presidencial. Su resultado positivo fue reportado primero por Bloomberg News. De momento, no ha respondido a una solicitud de comentarios.

