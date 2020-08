Joe Biden: Nunca utilizaría a las fuerzas armadas “como utilería"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Joe Biden dijo el sábado que como presidente nunca utilizaría a las fuerzas armadas “como utilería ni como milicia privada” y acusó al presidente Donald Trump de emplear a las fuerzas estadounidenses para resolver ”vendettas personales” y violar los derechos de los ciudadanos.



El candidato presidencial demócrata, en un discurso virtual a la conferencia general de la Asociación de la Guardia Nacional, dijo que Trump recomendó “que ustedes deban ser desplegados para ‘dominar’ a sus conciudadanos por ejercer su derecho a protestar pacíficamente”.



“Somos mucho mejores que eso”, dijo Biden. “Ustedes merecen algo mucho mejor”.



Sus comentarios se produjeron un día después que el general Mark Milley, jefe del Estado Mbayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo al Congreso que las fuerzas armadas no tendrán ningún papel en la ejecución del proceso electoral ni para resolver un resultado disputado.



Fue un indicio de tensiones crecientes en ambas partes, con el presidente declarando sin pruebas que el esperado aumento de las boletas por correo durante la pandemia de coronavirus va a hacer la votación “más inexacta y fraudulenta” . Trump ha insinuado además que no aceptará los resultados de las elecciones si pierde.

Biden dice que está “absolutamente convencido” de que las fuerzas armadas sacarían a Trump de la Casa Blanca si pierde y se niega a irse.



Biden no repitió esa afirmación en su discurso ante la conferencia, pero prometió restaurar la separación entre los poderes civil y militar, que llamó “el fundamento central de nuestra república”.



Tal separación de poderes “ha sido puesta a prueba recientemente, pero les prometo que, como presidente, nunca los pondré a ustedes en medio de políticas ni vendettas personales”, dijo el ex vicepresidente. “Nunca usaré las fuerzas armadas como utilería ni como milicia privada para violar los derechos de conciudadanos. Eso no es ley y orden”.



Eso fue una referencia a los recientes esfuerzos de Trump de expandir la intervención federal en algunas ciudades en momentos en que él hace de las palabras “la ley y el orden” la pieza fundamental de su campaña de reelección, con un trasfondo de protestas en todo el país contra el racismo institucional y la brutalidad policial. En julio, Trump desplegó fuerzas federales en Chicago y Albuquerque, tras haber enviado a agentes de Seguridad Nacional a Portland, Oregon.



Trump anunció esta semana que iba a enviar tropas federales a Kenosha, Wisconsin, donde estallaron protestas después de que un policía blanco hirió a disparos por la espalda a un hombre negro, Jacob Blake, el fin de semana pasado. Biden ha dicho que está ponderando ir a Wisconsin para tratar de calmar la situación, pero solamente si puede hacerse de forma segura y sin inflamar las tensiones.

