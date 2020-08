Subsecretario López-Gatell dice que vacuna rusa no es confiable

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró este jueves sentirse sorprendido y poco confiado sobre la noticia de la vacuna contra el covid-19 que Rusia desarrolló.



“Nos ha sorprendido, sorprendió a la Organización Mundial de la Salud (OMS), conocer de la vacuna rusa, cuando hasta donde llegaba la información pública mundial, no habían llegado hasta la Fase 3”, dijo el funcionario mexicano.

“Definitivamente y esto lo quiero dejar muy claro, NO se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de Fase 3, no se puede, no se debe por razones bioéticas de seguridad y esto en todos los países es un estándar ético de práctica, de seguridad, etcétera, entonces estemos expectantes, vamos a estar viendo eso”, explicó López-Gatell.



De igual manera, recordó que la vacuna contra el covid-19 también es una competencia comercial entre los países que luchan por llevarse la victoria.

“No olvidemos que las vacunas también son empresas comerciales, no hay vacunas o compañías que lo están haciendo por filantropía y parte de la especulación comercial va a ser el anunciar que ya casi está la vacuna, eso lleva a que aumenten los costos de las acciones de las compañías privadas, haya mayores ganancias”, señaló.

