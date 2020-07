El virus amenaza con rebrotes y suma ya 600,000 muertos  

JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA.-Más de 600,000 personas han muerto por ahora debido al nuevo coronavirus, según reportes del domingo, mientras países como Estados Unidos, Sudáfrica o India trataban de contener los contagios. Hong Kong también advirtió de un rebrote y endureció las normas sobre el uso de mascarillas.



Está creciendo el temor a que la pandemia haya ganado inercia en las últimas semanas. La Universidad John Hopkins registró el jueves un récord diario de 252,500 nuevos contagios, y una cifra ligeramente menor de 233,400 el sábado. La Organización Mundial de la Salud dio una estimación de 259,848 el sábado, su registro diario más alto por ahora.



Mientras Estados Unidos lidera el número de infectados, Sudáfrica subió puestos en la tabla para convertirse en el quinto país más afectado con más de 350,000 casos, aproximadamente la mitad de los contagios confirmados en el continente. Sus problemas son un indicio de las posibles dificultades que esperan a países con aún menos recursos sanitarios.



India, que tiene más de un millón de casos confirmados, reportó el domingo un récord de 24 horas de 38,902 infectados nuevos.

LEA: Estudio confirma beneficios de dexametasona en pacientes graves de covid-19



En Europa, donde los contagios están lejos del pico que alcanzaron en agosto pero los brotes localizados están aumentando la preocupación, los líderes de los 27 miembros de la Unión Europea celebraban un tercer día de duras negociaciones en Bruselas en torno al presupuesto comunitario de 1,85 billones de euros (2,1 billones de dólares) y el fondo de recuperación del coronavirus.



La canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo que había “mucha buena voluntad, pero también muchas posiciones" en las negociaciones, que han dejado sobre la mesa las discrepancias sobre cómo y en qué condiciones ayudar a los países más afectados, como Italia y España. Merkel dijo que la cumbre, que en principio iba a terminar el sábado, aún podría acabar sin acuerdo.



Los muertos confirmados por covid-19 ascendieron a más de 602,000, según datos reunidos por Johns Hopkins. Estados Unidos lidera la lista con más de 140,000, seguido por más de 78,000 en Brasil, 45,000 en Gran Bretaña y 38.000 en México.



El número de infecciones confirmadas en todo el mundo superó los 14,2 millones, con 3,7 millones de casos sólo en Estados Unidos. Brasil ha registrado más de 2 millones, mientras que India ha reportado más de un millón. Los expertos creen que las cifras reales en todo el mundo son mayores, debido a la falta de pruebas diagnósticas y a problemas en la contabilización de los casos en algunos países.

ADEMÁS: Un nuevo síntoma de coronavirus se suma a la lista



Los contagios se han disparado en estados de Estados Unidos como Florida, Texas y Arizona, y muchos culpan a una estrategia descuidada en el levantamiento de cuarentenas, así como a la resistencia de algunos estadounidenses a utilizar mascarillas.



Incluso en los lugares donde la situación está mayormente bajo control, nuevos brotes siguen preocupando a las autoridades y provocan la restauración de algunas restricciones.



Tras un aumento reciente en los contagios, Hong Kong hizo obligatorio el empleo de mascarillas en todos los espacios públicos y envió a todos los funcionarios no esenciales a trabajar desde casa. La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que la situación en el núcleo financiero asiático era “muy crítica” y que no veía indicios de que estuviera controlada.



La policía en Barcelona limitó el acceso a algunas de las playas de la ciudad porque los bañistas estaban ignorando las normas en medio de un repunte del virus. En Ámsterdam, las autoridades instaron a la gente a no visitar el famoso Barrio Rojo de la ciudad y cerró algunas de las estrechas callejuelas del barrio histórico porque había demasiada gente.



También se han registrado brotes en mataderos. Las autoridades en el noroeste del condado alemán de Vechta dijo el sábado que 66 trabajadores en un matadero de pollos habían dado positivo. Era un brote mucho menor que el registrado en el oeste de Alemania, que llevó a las autoridades a imponer una cuarentena parcial.



Los contagios en el estado australiano de Victoria volvieron a subir el domingo, provocando una orden que hacía obligatorias las mascarillas en la zona metropolitana de Melbourne y el distrito cercano de Mitchell para los que salieran de casa para hacer ejercicio o comprar productos esenciales.



El primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, dijo que los infractores recibirían una multa de 200 dólares australianos (140 dólares).



“No hay vacuna para este virus tremendamente infeccioso, y es una cosa sencilla, se trata de cambiar los hábitos, de que se convierta en una parte sencilla de su rutina”, dijo Andrews.

TAMBIÉN: ¿Cómo afecta el covid-19 a los niños?