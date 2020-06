Policía difunde video de afroestadounidense esposado baleado

CALIFORNIA DEL SUR, EE UU.- La policía en Carolina del Sur difundió un video de la cámara corporal de agentes sobre la muerte a tiros de un afroestadounidense esposado que, aseguran, blandía una pistola en el estacionamiento de una tienda de la cadena Walmart.



Ariane Lamont McCree, de 28 años, fue baleado por la policía en noviembre afuera del Walmart en Chester. McCree estaba esposado al momento de los disparos tras ser detenido por sospecha de hurto en la tienda. La oficina del fiscal general de Carolina del Sur indicó en un boletín de prensa en marzo que los policías actuaron en defensa propia y que McCree sacó una pistola cuando escapaba del arresto.

El diario The Post y Courier publicó que el video difundido a medios noticiosos muestra a un policía con pistola en mano acercándose al sospechoso desde el otro lado del estacionamiento de la tienda. El video muestra a agentes posteriormente tomando una pistola del cuerpo del hombre.



Mullins McLeod, un abogado de Charleston que ha presentado una demanda de muerte por negligencia contra el Departamento de Policía a nombre de la familia de McCree, ha dicho que es imposible que McCree pudiera apuntar una pistola hacia los agentes teniendo las manos esposadas por su espalda, de acuerdo con el periódico.

La policía y la familia McCree ofrecieron interpretaciones diferentes sobre el video. El incidente causó protestas en la pequeña ciudad de Chester.



En una conferencia de prensa el viernes, la familia de McCree reiteró que el video muestra que estando esposado, el hombre no representaba ninguna amenaza para los policías, reportó el diario. Los familiares criticaron a las autoridades por difundir el video más de seis meses después de los hechos.



Charlie Stringfellow, abuelo de McCree, criticó el uso excesivo de la fuerza tras un presunto incidente de hurto.



“De ser es cierto, no es algo por lo que debería perder la vida", sostuvo Stringfellow.



El jefe de la policía de Chester, Eric Williams, dijo al diario The Herald que el video muestra que el agente tomó una medida adecuada.



“Mi agente actuó porque enfrentaba una amenaza inminente", indicó Williams. “Había un arma de fuego a la vista y apuntada hacia él”.

