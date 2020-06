OMS aclara "malentendido" sobre transmisión de coronavirus por parte de enfermos asintomáticos

GINEBRA, SUIZA. - Una alta responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró el martes que la posibilidad de que los contagiados por coronavirus y sin síntomas puedan transmitir menos la enfermedad no ha quedado demostrado, contradiciendo así declaraciones previas.



La experta, Maria Van Kerkhove, responsable técnica de la célula de gestión de la pandemia en la OMS, aseguró que todo había sido un "malentendido", ante la sorpresa que provocaron sus declaraciones del lunes, cuando indicó que ese tipo de contagios por parte de personas asintomáticas eran "muy inhabituales".

"Estamos intentado recibir más información de países para responder verdaderamente a esa pregunta", había explicado la experta.



Una parte de la comunidad científica mostró su sorpresa.



"No es científicamente posible afirmar que los portadores asintomáticos del SARS-CoV-2 son poco contaminantes", afirmó un doctor francés, Gilbert Deray, en su cuenta Twitter.



"A lo que me refería era que teníamos una muy pequeña cantidad de estudios, dos o tres", explicó la epidemiologista a una periodista este martes.



"Utilicé la expresión 'muy inhabitual' pero es un malentendido, me refería a un pequeño grupo de estudios", aseguró.

