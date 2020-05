EN VIVO: Siga aquí el lanzamiento de SpaceX y la NASA

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.-Todo está listo para realizar con éxito la misión "Demo-2" de SpaceX, cuyo lanzamiento está previsto este sábado a la 1:22 PM (hora de Honduras), desde el centro espacial Kennedy de la NASA en Florida. Se trata del primer vuelo tripulado de la cápsula Crew Dragon del empresario Elon Musk.



Robert Behnken, de 49 años, y Douglas Hurley, de 53, expilotos militares que se sumaron a la NASA en 2000, despegarán desde la histórica plataforma de lanzamiento 39A en un cohete de dos etapas Falcon 9 de SpaceX.



Este es el primer vuelo tripulado lanzado desde suelo norteamericano en un cohete fabricado en Estados Unidos desde el fin del programa del transbordador espacial en 2011, y el primero de una empresa privada.



Crew Dragon se acoplará unas 19 horas después a la ISS, si todo se desarrolla sin incidentes, tras la postergación del lanzamiento inicialmente previsto el miércoles pasado 17 minutos antes del despegue, por malas condiciones meteorológicas.

Esta vez no habrá miles de espectadores reunidos a distancia para observar el lanzamiento como es habitual, a causa de la epidemia de coronavirus.



Dos minutos y 33 segundos después del despegue, la primera parte reciclable del Falcon 9 se separará para regresar a la Tierra y posarse en un buque frente a las costas de Florida bautizado "Of Course I Still Love You" (Por supuesto que aún te amo).

Siga aquí la transmisión EN VIVO:

Horarios

La cápsula creada por la empresa SpaceX, despegará a las 3:22 PM en Estados Unidos. A continuación los horarios en los demás países:



Honduras: 1:22 PM

México: 2:22 PM

España: 9:22 PM

Perú: 2:22 PM

Chile: 3:22 PM

Argentina: 4:22 PM

Colombia: 2:22 PM

Venezuela: 3:22 PM