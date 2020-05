Reporte: Brasil lidera en muertes de enfermeros por Covid-19

Médicos de urgencias trasladan a un paciente con Covid-19 a un hospital, en Manaos, Brasil. Per cápita, Manaos es la ciudad de Brasil más golpeada por el Covid-19. Foto: AP.

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- El coronavirus ha matado a más enfermeros en Brasil que en cualquier otro país, de acuerdo con el Consejo Internacional de Enfermería.



El grupo no proveyó el jueves cifras exactas, pero indicó que está en el proceso de actualizar sus datos y emitirá una nueva declaración sobre la situación global a principios de la próxima semana, dijo Richard Elliot, director de comunicaciones del consejo, en un correo electrónico a The Associated Press.



Brasil ha registrado 157 muertes por Covid-19 entre enfermeros, técnicos y asistentes de enfermería hasta ahora, señaló el Consejo Federal de Enfermería de Brasil.

El organismo dijo que la tendencia es que las muertes entre los trabajadores de salud continúe en aumento y advirtió que la escala depende de varios factores, incluyendo el abastecimiento de equipo de protección y la propagación del virus entre la población general.



Brasil ha reportado unas 411.000 infecciones y 25.000 muertes por la pandemia, por mucho el país más afectado en Latinoamérica.